Meta vizitë dy ditore në Maqedoni, fjalim në Parlament

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta ndodhet në Maqedoni për një vizitë dy ditore me ftesë të homologut të tij, Trajko Veljanoski.

Gjatë ditës së sotme takimi i parë i kreut të Kuvendit, nis me homologun maqedonas e më pas, do t’iu drejtohet edhe deputetëve në Parlamentin maqedonas me një fjalim.

Meta do të vijojë takimet edhe me presidentin Gjorgje Ivanov si dhe me kryeministrin Nikolla Gruevski.

Në ditën e dytë të vizitës, janë Meta do të ketë takime me krerët e partive politike, Ali Ahmeti e BDI-së, Menduh Thaçin e PDSH-së, por edhe takimi me kryetarin e LSDM-së, Zoran Zaev.