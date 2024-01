Protesta e 18 shkurtit, Basha: S’dihet kohëzgjatja. Policia të mos provokojë

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha nga selia e PD-së ka folur për protestën e 18 shkurtit. Ai ka deklaruar se protesta për zgjedhje të lira e të ndershme do të nisë nesër në orën 12:00 por qytetarët janë ata që do të vendosin se kur do të mbarojë.

“Janë qytetarët që do të vendosin për kohëzgjatjen dhe mbarimin e protestës pa dyshim me fitore të kauzës qytetare”

Basha e quajti protestën e madhe, festë të demokracisë, por paralajmëroi policinë të mos provojë pasi ndryshe do të përballet me pasojat.

“Policia i ka marrë mesazhet. Po ia përsëris edhe sot. Të mos bie pre e manipulimit politik, Të mos provokojë ndryshe do të përballet me pasojat, por jam i bindur se e nesërmja do të jetë festë gjigante”

Basha tha se nesër të gjithë së bashku do të marrin një vendim për zgjedhje të lira e të ndershme.

“Dhjetra mijëra qytetarë kanë konfirmuar pjesëmarrjen në protestë, kanë konfirmuar qëndresën, përkushtimin deri në arritjen e fitores. Unë sot dua ti garantoj ata se nesër me fuqinë e madhe të pjesëmarrjes popullore e të bashkimit përmes një proteste madhështore, një shfaqje demokratike e forcës së pamposhtur por dhe paqësore do i tregojmë çdo shqiptari dhe botës mbarë që do të jetë me sytë tek ne, dhe do na mbështesë për fitoren e kauzës së drejtë për zgjedhje të lira e të ndershme”