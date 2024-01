Përplaset me një automjet tjetër, por shikoni çfarë bën biondja pasi del nga makina

[caption id="attachment_371393" align="alignleft" width="391"] Foto Ilustruese[/caption]

Një aksident rrugor ka ndodhur pak më parë në Tiranë. Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, veçse dëme të lehta materiale.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por, ajo të bie në sy është komunikimi i kësaj vajze, e cila nuk ka lënë fjalë të pistë pa përdorur edhe pse rreth saj kishte shumë njerëz që po e dëgjonin, madje edhe personat që e kanë filmuar e kanë kritikuar për këtë fjalor. Vajza bionde, e cila mendohet se është shoferja e ka sharë keq shoferin me të cilin u përplas, edhe pse ai duket më i madh se ajo, shoferja nuk ka dashur t’ia dijë.

Dy shoqet e saj mundohen që ta qetësojnë, por edhe ato i bashkohen më pas biondes dhe vazhdojnë skenën në mes të rrugës. Shoferja merr paketën me cigare dhe fillon të pijë për të qetësuar nervat, ndërsa shoqja e saj vazhdon debatin me shoferin, por në një moment ajo kthen kokën nga personi që po e filmonte dhe i turret keq me të shara.

Kuptohet që kur ndodh një aksident situata tensionohet dhe ndoshta është e vështirë që të mbash nervat… /Joq/