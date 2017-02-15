LEXO PA REKLAMA!

Kush janë katër të arrestuarit për super-grabitjet e e Qafë – Kasharit

Lajmifundit / 15 Shkurt 2017, 08:13
Aktualitet

Te qenit në radhët e Ushtrisë mendohet se ka ndihmuar dy prej të arrestuarve të grabitjes së Qafë – Kasharit për të kryer grabitjen.

Shtetasi Neim Avdulaj, 28 – vjeç, nje nga te arrestuarit, ka lindur në Vlorë dhe jeton në Tiranë. Ai ka shërbyer më herët si ushtar profesionist në Forcat Ushtarake të Zallherrit.

Avdulaj ka qenë më parë i ndaluar në Itali për shpërndarje kokaine në vitin 2012, ku gjatë kontrrollit rutinë të policisë lokale u kap në flagrancë me 12 gramë kokainë, të cilën po përpiqej ta shpërndante te klientët në njërin nga lokalet e zonës së Cegias. Avdulaj është i martuar dhe ka një djalë.

Ditjon Memlika, 31 – vjeç, ka shërbyer më herët në Forcat e Armatosura. Memlika ka shërbyer në disa misione paqeruajtëse jashtë vendit, kryesisht në Irak dhe Afganistan, në vitin 2010. Memlika ka qenë pjesë e Forcave Komando të Zallherrit deri para dy viteve. Ai është i martuar dhe ka një fëmijë.

Ernest Kupa, grabitësi i tretë i ndaluar nga policia lidhur me grabitjen e Qafë – Kasharit është biznesmen në Krujë, me lidhje shoqërore me Ilir Kupën, të akuzuar si kreu i “Bandës së Babagjyshëve”.

Fation Xhyriu, personi i katër i arrestuar nga policia, gjatë aksionit “Patriot” është i lindur në Lushnje dhe banues në Tiranë. Ai ka qenë ish –punonjës i Shoqërisë së Sigurisë Fizike “Rogat” dhe është personi që dyshohet se ka dekonspiruar rrugëtimin e autoblindave drejt Rinasit.

