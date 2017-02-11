LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Krimi i pasionit në Fier, ja si u varrosën dy viktimat, kishin lidhje intime

Lajmifundit / 11 Shkurt 2017, 14:52
Aktualitet

Një ditë pas ngjarjes tragjike në Shën Pjetër të Fierit, ku u gjetën të vdekur brenda një makine Drini Derveni, 35 vjeç dhe Ermira Arapi 20 vjeç, ende nuk ka një version zyrtar për shkaqet e e kësaj ngjarjeje të rëndë.

Sipas policisë, 29-vjeçarja është vrarë nga 35-vjeçari, i cili më pas ka vrarë edhe veten. Policia e Fierit e cilëson krim pasioni, pasi të dy personat prej disa muajsh kishin lidhje intime me njëri-tjetrin.

Të dy ishin të martuar. 35-vjeçari nga Fieri kishte 2 fëmijë, ndërsa 29-vjeçarja nga Ngurëza e Lushnjes, e martuar në fshatin Çlirim, kishte një vajzë, ndërkohë që bashkëshorti i saj është emigrant në Greqi.

Trupi i pajetë i 29-vjeçares është dërguar në fshatin e lindjes për të kryer ritet e ceremonisë mortore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion