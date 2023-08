Ilir Meta ironizon: LSI nuk trembet, ka politikanë që nuk e kalojnë "vettingun"

Kryetari i LSI, Ilir Meta iu përgjigj kritikëve që e akuzojnë atë se ka frikë nga reforma në drejtësi.

Nga Konventa e Lëvizjes Socialiste për Integrim për Tiranën, Meta i kujtoi kujtdo që pretendon se LSI i druhet reformës, se po t'i nënshtrohen Vettingut nuk do ta kalojnë atë.

“LSI ka qenë më e qartë se askush për reformën në drejtësi, LSI theksoi se nuk kishte interes për të mbrojtur sistemin e degraduar të drejtësisë, por as të kapte sistemin e ri të drejtësisë. Të gjithë ata që i quaj me keqardhje sharlatanë, apo papagallë, që përsërisin nëse i keni vënë re, që LSI ka frikë nga reforma, që nuk e do reformën, po t’u bësh këtyre një Vetting, do dalin shumë keq, asnjë nuk do ta kalojë, përveç ndonjërit që ka bindjen e tij mbi bazë të një perceptimi të gabuar”- u shpreh kreu i LSI-së, Ilir Meta.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë kreu i LSI akuzoi klasën politike se mbizotërohet nga e njëjta frymë destruktive si në fillim të viteve '90.

“Ashtu si të gjithë e dinë dhe vlerësojnë se konflikti është i papranueshëm për LSI bashkë edhe me arrogancën, frymën e përjashtimit, se ne kemi kulturën e dialogut, bashkëpunimit dhe zgjidhjes së problemeve dhe jo shtimit të problemeve mes konflikteve. LSI është për zgjidhje racionale dhe afatgjatë që i shërbejnë vendit, kundër retorike fajësuese, shfajësuese se këto krijojnë tym e mjegull dhe nuk i krijojnë mundësi askujt për të gjetur problemin dhe zgjidhjen e tij”- tha ai.

Meta foli edhe për zgjedhjet 18 qershorit, duke i cilësuar si jetike për të ardhmen e Shqipërisë.

“Rezultati i 18 qershorit është shumë i rëndësishëm për legjitimitetin e institucioneve ligjvënësve në Shqipërinë e pas 18 qershorit. Kjo për të ecur me zbatimin me sukses dhe besueshmëri të reformës në drejtësi që është mjaft jetike për Shqipërinë e dekadave që vijnë.

Do t’i kërkoj edhe kolegut tonë Luan Rama si përfaqësues tashmë në komisionin e reformës zgjedhore që të përpiqemi që të shfrytëzojmë edhe këtë muaj të shtyrë, për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODHIR për të rritur besimin e qytetarëve shqiptarë se vota e tyre do të jetë e lirë se vota e tyre do të jetë e barabartë dhe votën e tyre askush nuk mund dhe nuk duhet ta cenojë shantazhojë, tjetërsojë apo ta blejë.

Dhe kjo është një betejë shumë e rëndësishme jo në emër të LSI por të Shqipërisë së pas 18 qershorit, sepse e kemi çështje mjaft të rëndësishme që lidhet me cilësinë e këtyre zgjedhjeve.

Ne nuk jemi një forcë e pagabueshme, por aftësia jonë është se jemi një forcë që reflektojmë. Dhe do të vazhdojmë në këtë mënyrë edhe në të ardhmen. Fuqia jonë vjen nga fakti se ky vend do të bëhet nga shqiptarët”, deklaroi kryetari i Kuvendit, Ilir Meta.

“Nëse ka diçka që nuk duhet ta japim me konçension është dinjiteti i të rinjve dhe të rejave të Shqipërisë”, u shpreh Meta, duke kritikuar kështu sërish politikën e konçensioneve të qeverisë “Rama”. LSI ka dalë shpesh kundër disa konçensioneve madje propozoi një ligj të ri që miratimi i konçensioneve të mos bëhej thjesht me vendim qeverie, por të kalohej përmes Kuvendit.