Bes Kallaku bën ëndrrën realitet, “Skifteri” në spektaklin e njohur italian
“Kur u nisa nga Fushe Kruja, kisha vetëm një ëndërr me vete, sot lavdi Zotit, përveç Portokallise, u bene gati 4 muaj qe kur fitova audicionin për ne Laboratorio Zelig ne Itali, ku përgatiten aktoret e rinj. Ne spektaklin me te bukur dhe profesional te humorit ne Itali. Prej nga kanë dale te gjithë aktoret e humorit me ne zë. Ka rreth 2 muaj qe un jap shfaqe ne Laboratorio Zelig, me personazhin e Skifterit (si ne shpi t’vet). I gjithi staf dhe publik Italian. Duhet dëshire dhe pune per ti arritur objektivat. Tani kthehemi për sezonin e ri te Portokalli-se. “Ëndrra vazhdon”. Zoti ju rujt. Harrova, falënderoj edhe Nard Ndoken”- ka shkruar Bes Kallaku.bw
