"Po më vdes djali", zbulohen SMS-të qytetarit për ministrin Ilir Beqaj

Deputeti i PD-së, Asllan Dogjani, ka denoncuar sot situatën skandaloze në shëndetësi në drejtimin e ministrit të Ramës.

Dogjani tha se një fëmijë ndodhet në spital në gjendje të rëndë dhe babai i fëmijës i ka kërkuar ministrit Beqaj një aparat që kushton vetem 3 euro për ta shpëtuar.

Deputeti ka bërë publike edhe mesazhet që prindi i fëmijës së sëmurë i ka dërguar ministrit Beqaj.

SMS-të:

Qytetari: Z.minister behet fjale per nje jete.KEmi femijen dy muajsh ne renimacion ne pediatri tirane. Duhet aparati ne laring qe nuk gjendet ne spital por gjendet tek hygea kushton 2 mij euro operacioni. Ju lutem na ndihmoni te blejme vetem aparatin tek hygea dhe ta operoj ne shtet. Ju lutem beni dicka qe femija jone te jetoje. Trakostomi 3.5 quhet aparati qe nuk gjendet ne treg. Ju faleminderit! klarida rinxhi. Cdo minute rrezikohet jeta.

Qytetari: Ju lutem zoti minister jeta e djalit tim tani varet nga nje aparat qe kushton 3 euro por qe nuk e gjejme dot. Ju lutemi ju lutemi na ndihmni.

Qytetari: Zoti minister shkova te zoti petro mersini dhe nuk mora zgjidhje. Une kam hall te shpejte nga minuta ne minute nuk merrem dot me shkresa. Po munde te me ndimosh me thuaj qe te mos shpresoj me. Jam duke pritur.faleminderit

Qytetari: Ju duhet vetem nje telefonate tek spitali hygea pasi aty gjendet. ju lutem