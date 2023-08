“Dridhen” gjyqtarët e prokurorët, ja kush ka mbërrituy në Tiranë

Në kuadër të nisjes së procesit të vettingut, kanë mbërritur sot në Shqipëri ekspertët e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM).

Gjatë ditës së premte pritet të verifikimi i kandidatëve për institucionet e Vettingut.

Kryetarja e misionit Genoveva Ruiz Calavera dhe 3 anëtarët e tjerë që do të përbëjnë ONM kanë mbërritur në Tiranë pasditen e kësaj të marte.

Tre Zyrtarët e tjerë pjesë e misionit janë nga Gjermania, Italia dhe Austria. Pritet të ngrihet edhe një bord vendimarrieje në të cilin do të jenë anëtarë edhe ambasadorët Donald Lu dhe Romana Vlahutin.

Anëtarët e ONM do të qëndrojnë me mision përgjatë kohës që do të kryhet Vettingu ndërsa ata do të largohen për t’i lënë vendin grupit tjetër të ONM kur të ngrihen Komisioni i Posaçëm i Kualifikimit dhe kolegji i Apelimit.