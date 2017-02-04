LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pamje nga vendngjarja/ Kush është shqiptari që u ekzekutua me tre plumba në Itali

Lajmifundit / 4 Shkurt 2017, 20:47
Aktualitet

Një shqiptar, i identifikuar si Edvin Sadiku, 32 vjeç është gjetur i vdekur mesditën e sotme në mes të rrugës.

Mediet italiane bëjnë me dije se shqiptari është qëlluar me plumba në kokë, gjë e cila ka qenë fatale për të.

Policia italiane ka nisur hetimet për këtë ngjarje të rëndë, për të zbuluar shkaqet dhe rrethanat e saj.

Paraprakisht bëhet me dije se shqiptari i ekzekutuar ka qenë i skeduar për drogë nga organet e sigurisë italiane. Ka dyshime se kanë qenë dy persona, ata të cilët kanë ekzekutuar të riun.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion