Pamje nga vendngjarja/ Kush është shqiptari që u ekzekutua me tre plumba në Itali
Një shqiptar, i identifikuar si Edvin Sadiku, 32 vjeç është gjetur i vdekur mesditën e sotme në mes të rrugës.
Mediet italiane bëjnë me dije se shqiptari është qëlluar me plumba në kokë, gjë e cila ka qenë fatale për të.
Policia italiane ka nisur hetimet për këtë ngjarje të rëndë, për të zbuluar shkaqet dhe rrethanat e saj.
Paraprakisht bëhet me dije se shqiptari i ekzekutuar ka qenë i skeduar për drogë nga organet e sigurisë italiane. Ka dyshime se kanë qenë dy persona, ata të cilët kanë ekzekutuar të riun.