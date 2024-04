CEZ, Shkelzen Berisha sfidon Ballën: Thirr Kastriot Ismailajn dëshmitar në Komision

"Nga të gjithë ata deputetë që ka Kuvendit, pse duhet të zgjidhet që unë të bëj betimin para një deputeti të dënuar nga gjykata me vendim të formës së prerë për shpifje ndaj meje".

Kështu është shprehur Shkelzen Berisha në dalje të Kuvendit.

Ai ka thënë se ka deklaruar edhe më herët rolin e vet në cështjen e CEZ, duke shtuar se se nuk ka asnjë lidhje as me Nue Kalajn dhe as me Kastriot Islailajn.

"Unë nuk kam asnjë provë që ka ky komision, por pse nuk thërrasin Kastriot Ismailajn meqë dëshmitarin tjetër nuk kanë ku ta gjejnë", tha Shkelzen Berisha në dalje të Kuvendit.