LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas bisedës me Putin, Trump urdhëron ushtrinë: ISIS kërcënim, 30 ditë afat për…

Lajmifundit / 29 Janar 2017, 12:51
Bota

Presidenti i SHBA-ve Donald Trump, ka filluar të vejë në zbatim zotimin e tij për të luftuar të keqen e përbashkët. Mësohet se pas historike me Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, me të cilin thuhet se bisedoi për të luftuar bashkërisht ISIS, Trump nuk humb aspak kohë.

Administrata amerikane, siç njofton agjencia e lajmeve DPA, ka publikuar një dokument, sipas të cilit Trump i ka kërkuar ushtrisë së tij një plan të ri kundër ISIS-it dhe kjo brenda një afati 1 mujor,.

”ISIS-i nuk është i vetmi kërcënim nga terrorizmi radikal islamik me të cilin SHBA përballet, megjithatë ai është ndër më agresivët”, thuhet në dokument.

”SHBA duhet të marrin veprime vendimtare për të mundur ISIS-in dhe plani për këtë gjë duhet të fillojë menjëherë”, shtohet në të.

“Brenda 30 ditëve, një plan paraprak duhet t’i paraqitet presidentit nga sekretari i Departamentit të Mbrojtjes”, theksonte ndër të tjera dokumenti.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion