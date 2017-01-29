Pas bisedës me Putin, Trump urdhëron ushtrinë: ISIS kërcënim, 30 ditë afat për…
Presidenti i SHBA-ve Donald Trump, ka filluar të vejë në zbatim zotimin e tij për të luftuar të keqen e përbashkët. Mësohet se pas historike me Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, me të cilin thuhet se bisedoi për të luftuar bashkërisht ISIS, Trump nuk humb aspak kohë.
Administrata amerikane, siç njofton agjencia e lajmeve DPA, ka publikuar një dokument, sipas të cilit Trump i ka kërkuar ushtrisë së tij një plan të ri kundër ISIS-it dhe kjo brenda një afati 1 mujor,.
”ISIS-i nuk është i vetmi kërcënim nga terrorizmi radikal islamik me të cilin SHBA përballet, megjithatë ai është ndër më agresivët”, thuhet në dokument.
”SHBA duhet të marrin veprime vendimtare për të mundur ISIS-in dhe plani për këtë gjë duhet të fillojë menjëherë”, shtohet në të.
“Brenda 30 ditëve, një plan paraprak duhet t’i paraqitet presidentit nga sekretari i Departamentit të Mbrojtjes”, theksonte ndër të tjera dokumenti.