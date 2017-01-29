LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

BDI ende nuk e konfirmon marrëveshjen me Gruevskin

Lajmifundit / 29 Janar 2017, 22:57
Kosovë&Rajon

Asgjë zyrtare edhe pse në orët e fundit spekulohet se BDI-ja dhe VMRO-DPMNE-ja kanë arritur marrëveshjen për Qeverinë e re.

Zëdhënësi i BDI-së deklaroi rreth orës 20:00 për mediat se akoma po analizohet dhe se po shqyrtohen të gjitha çështjet në detaje me qëllim që të arrihet deri te konkluzionet.

Bujar Osmani theksoo se çdo gjë ngelet e hapur, ndërkohë që është çështje orësh tashmë skadimi i kohës për mandatarin Gruevski.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion