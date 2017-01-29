BDI ende nuk e konfirmon marrëveshjen me Gruevskin
Asgjë zyrtare edhe pse në orët e fundit spekulohet se BDI-ja dhe VMRO-DPMNE-ja kanë arritur marrëveshjen për Qeverinë e re.
Zëdhënësi i BDI-së deklaroi rreth orës 20:00 për mediat se akoma po analizohet dhe se po shqyrtohen të gjitha çështjet në detaje me qëllim që të arrihet deri te konkluzionet.
Bujar Osmani theksoo se çdo gjë ngelet e hapur, ndërkohë që është çështje orësh tashmë skadimi i kohës për mandatarin Gruevski.