Deklarata e papritur e Luan Ramës: Kanabisi po mbillet me mbështetjen e Policisë

“Ideja e krijuar se LSI po prish koalicionin është vetëm një zhurmë”. Ishte kjo deklarata e numrit dy të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama i ftuar në "Abc News".

Ndërsa mbrojti, ministrin e Mjedisit që vjen nga LSI, Rama tha se “reagimi i Lefter Kokës është reagim i një qytetari të përgjegjshëm për parregullsitë në Durrës”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në të njëjtën linjë, si dhe zyrtarë të tjerë të LSI, Luan Rama ka bërë kritika për punën e Policisë së Shtetit.

“Policia nuk e ka kryer me sukses detyrën për parandalimin e kultivimit të kanabisit. Shqipëria është e mbushur me kanabis dhe këtë e ka pranuar edhe Kryeministri dhe ministra. Kultivimi i kanabisit në zonat e Shqipërisë nuk mund të bëhet pa pasur mbështetje nga policia. Mbjellja e sipërfaqeve të mëdha me kanabis nuk mund të bëhet pa prapavijë politike. Detyra e policisë nuk është që të korrë kanabisin, por të parandalojë kultivimin e tij”.