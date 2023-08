"Tironsja" i merr durrsakut 38 mijë euro, kështu e mashtroi 49-vjeçarin

Një 49-vjeçar beri padi ne polici ku tha se është mashtruar nga një grua me vendbanim në Tiranë. Kjo e fundit i ka marrë atij plot 38 mijë euro, por e ka pësuar keq.

Policia ka thene se 55-vjeçarja me iniciale V.H. e ka mashtruar durrsakun duke pretenduar se do i shiste një apartament. I.S. i ka dhënë gruas me mirëbesim 38.400 euro, duke nisur që nga 2007-a, me qëllimin për të blerë një shtëpi.

Sipas komunikates se policise, më 26.01.2017 ai ka bërë kallëzim në polici, pasi nuk ka marrë as banesën dhe as paratë që i ka dhënë shtetases V.H.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale “Mashtrimi”.