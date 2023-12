Gradohet Haki Cako, Qeveria: Mbrojtje të veçantë për policët që kërcënohen në detyrë

Qeveria e Shqipërisë ka marrë vendim për gradimin e kreut të ri të policisë së shtetit Haki Cako, të cilit i është dhënë grada “Drejtues Madhor”.

Një tjetër vendim i qeverisë, ka qenë ai për caktimin e mbrojtjes së posacme për punonjësit e policisë së shtetit që kërcënohen për shkak të detyrës.

Më poshtë vendimet e Qeverisë:

V E N D I M

PËR

DHËNIE GRADE “DREJTUES MADHOR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 53, të ligjit nr.108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Haki Çako, Drejtor i Policisë së Shtetit, i jepet grada “Drejtues madhor”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

***

V E N D I M

PËR

MBROJTJEN E VEÇANTË TË PUNONJËSIT TË POLICISË QË, PËR SHKAK TË DETYRËS, I KËRCËNOHET JETA, FAMILJA DHE PRONA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 72, të ligjit nr.108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Policia e Shtetit siguron mbrojtje të veçantë për punonjësin e policisë, që, për shkak të detyrës, i kërcënohet jeta, familja dhe prona.

2. Me mbrojtje të veçantë do të kuptohen masat me karakter organizativ dhe profesional për ruajtjen fizike të punonjësit të policisë.

3. Masat e mbrojtjes së veçantë janë:

a) ruajtje fizike;

b) ruajtje e familjarëve, banesës dhe pronës.

4. Me urdhër të Drejtorit të Policisë së Shtetit ngrihet Komisioni i Vlerësimit të Kërcënimeve (KVK) për vlerësimin e kërkesave, miratimin e masave të mbrojtjes, ndryshimin, revokimin ose përfundimin e tyre, si dhe struktura përgjegjëse për zbatimin e masave të mbrojtjes së veçantë, në Drejtorinë e Policisë së Shtetit.

5. Shpenzimet për realizimin e mbrojtjes së veçantë përballohen nga buxheti i miratuar për Drejtorinë e Policisë së Shtetit.

6. Vendimi nr.38, datë 26.1.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për një mbrojtje të veçantë të personave, që ndihmojnë policinë dhe të punonjësve të policisë, që u kërcënohet jeta, familja, prona, për shkak të detyrës”, shfuqizohet.

7. Ngarkohen Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Policisë së Shtetit për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.