Lind fëmija me katër këmbë, nëna: Dhuratë nga Zoti!

Një grua ka sjellë në jetë një fëmijë me një mutacion shumë të rrallë gjenetik. 23-vjeçarja nga India ka lindur një fëmijë me katër këmbë dhe me dy penisë.

Trajnimi i djalit paraqet një sfidë edhe për mjekët, të cilët nuk kanë hasur më përpara një rast të tillë.

"Është një dhuratë nga Zoti", ka thënë e ëma e djalit, ndërsa është shprehur se do e rrisë atë ashtu sic është, pasi është shume e varfër për të përballuar trajtimet e shumta që janë të nevojshme që fëmija të ketë një jetë normale në të ardhme.