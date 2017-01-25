Policia amerikane gjen 20 milionë dollarë të fshehura brenda në dyshek, në pranga një 28 vjeçar(Foto)
Lajmifundit / 25 Janar 2017, 08:41
Bota
Autoritetet amerikane kanë sekuestruar 20 milionë dollarë që u kapën të fshehura brenda një dysheku gjatë bastisjes së një shtëpie, raporton BBC.
Mendohet se paratë e gjetura, kanë ardhur nga mashtrimi që ka kryer kompania TelexFree, kompani kjo që merret me ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit. I dyshuari për këtë vepër është Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 vjeçar brazilian që jetonte në qytetin e Masaçusetsit në SHBA.