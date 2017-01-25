LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia amerikane gjen 20 milionë dollarë të fshehura brenda në dyshek, në pranga një 28 vjeçar(Foto)

Lajmifundit / 25 Janar 2017, 08:41
Bota

Autoritetet amerikane kanë sekuestruar 20 milionë dollarë që u kapën të fshehura brenda një dysheku gjatë bastisjes së një shtëpie, raporton BBC.

Mendohet se paratë e gjetura, kanë ardhur nga mashtrimi që ka kryer kompania TelexFree, kompani kjo që merret me ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit. I dyshuari për këtë vepër është Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 vjeçar brazilian që jetonte në qytetin e Masaçusetsit në SHBA.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion