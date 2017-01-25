Lëvizja surprizë e Ilir Metës, letër Nishanit për mos arrestimin e Klement Balilit
Në një lëvizje politike që mund të konsiderohet edhe si një surprizë, kryetari i Kuvendit Ilir Meta i ka drejtuar një letër presidentit Bujar Nishani.
Në letër Meta i bën thirrje kreut të shtetit që të mbledhë Këshillin e sigurisë Kombëtare për shkak të mos arrestimit të Klement Balilit.
Meta përmend se ky person i konsideruar si eskobari i Ballkanit, nuk është arrestuar ende për tu vendosur para drejtësisë.
Meta thekson ne leter me tej se Balili eshte nje person me probleme serioze me ligjin ndersa kerkon analizimin e veprimeve e mos veprimeve te institucioneve.
Nje gjest i tille nga ana e kryetarit te Kuvendit Ilir Meta duket se hedh dyshime serioze ne lidhje me policine e shtetit dhe punen e Ministrise se Brendshme./lajmifundit.al