LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lëvizja surprizë e Ilir Metës, letër Nishanit për mos arrestimin e Klement Balilit

Lajmifundit / 25 Janar 2017, 16:46
Aktualitet

Në një lëvizje politike që mund të konsiderohet edhe si një surprizë, kryetari i Kuvendit Ilir Meta i ka drejtuar një letër presidentit Bujar Nishani.

Në letër Meta i bën thirrje kreut të shtetit që të mbledhë Këshillin e sigurisë Kombëtare për shkak të mos arrestimit të Klement Balilit.

Meta përmend se ky person i konsideruar si eskobari i Ballkanit, nuk është arrestuar ende për tu vendosur para drejtësisë.

Meta thekson ne leter me tej se Balili eshte nje person me probleme serioze me ligjin ndersa kerkon analizimin e veprimeve e mos veprimeve te institucioneve.

Nje gjest i tille nga ana e kryetarit te Kuvendit Ilir Meta duket se hedh dyshime serioze ne lidhje me policine e shtetit dhe punen e Ministrise se Brendshme./lajmifundit.al

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion