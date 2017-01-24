LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ngjarje horror në Kuçovë, vajza e mitur: Babai më përdhunoi

Lajmifundit / 24 Janar 2017, 17:54
Aktualitet

Një ngjarje e rëndë ne permasat e horrotit ka ndodhur në Kuçovë. Një vajze e mitur ka denoncuar në polici se i ati e ka përdhunuar.

Policia tha se e mitura iniciale R.Ç ka vajtur ditën e sotme në polici ku ka denoncuar se i ati ka abuzuar seksualisht me të.

Pasi ka bërë denoncimin, vajza ka vajtur në shtëpi, kjo ka bërë që blutë të dyshojnë në vërtetësinë e kallëzimit.

Një fakt tjetër që ka bërë që të ketë dyshime të forta se vajza po gënjen, pasi ajo ka problem mendore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion