Ngjarje horror në Kuçovë, vajza e mitur: Babai më përdhunoi
Lajmifundit / 24 Janar 2017, 17:54
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ne permasat e horrotit ka ndodhur në Kuçovë. Një vajze e mitur ka denoncuar në polici se i ati e ka përdhunuar.
Policia tha se e mitura iniciale R.Ç ka vajtur ditën e sotme në polici ku ka denoncuar se i ati ka abuzuar seksualisht me të.
Pasi ka bërë denoncimin, vajza ka vajtur në shtëpi, kjo ka bërë që blutë të dyshojnë në vërtetësinë e kallëzimit.
Një fakt tjetër që ka bërë që të ketë dyshime të forta se vajza po gënjen, pasi ajo ka problem mendore.