Elvana Gjata me një imazh të ri
Lajmifundit / 13 Shkurt 2015, 17:42
Showbiz
Këngëtarja e njohur shqiptare ka ndryshuar llok duke u shfaqur ndryshe nga sa jemi mësuar ta shohim.
Me flokët ngjyrë kafe të hapur të lëshuara lirshëm mbi trup, Elvana ka pozuar për fansat e saj duke ndarë me ta këtë foto të fundit.
Imazhi që ka fiksuar portretin e Elvanës në profil, vë në dukje edhe buzët dhe gjoksin e këngëtares, citon lajmifundit.al. Elvana është një nga këngëtaret më të preferuara të muzikës moderne shqiptare gjatë viteve të fundit.