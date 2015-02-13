LEXO PA REKLAMA!

Elvana Gjata me një imazh të ri

Lajmifundit / 13 Shkurt 2015, 17:42
Showbiz

elvana-gjata15Këngëtarja e njohur shqiptare ka ndryshuar llok duke u shfaqur ndryshe nga sa jemi mësuar ta shohim.

Me flokët ngjyrë kafe të hapur të lëshuara lirshëm mbi trup, Elvana ka pozuar për fansat e saj duke ndarë me ta këtë foto të fundit.

Imazhi që ka fiksuar portretin e Elvanës në profil, vë në dukje edhe buzët dhe gjoksin e këngëtares, citon lajmifundit.al. Elvana është një nga këngëtaret më të preferuara të muzikës moderne shqiptare gjatë viteve të fundit.

