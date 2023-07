Publikohet video e ngjarjes, si shpërtheu zjarri në dy makinat në Tiranë

Publikohet videoja e zjarrit te rene diten e sotme ne dy automjete ne nje vend parkimi ne Tirane.

Dy automjete luksoze, të cilat ishin parkuar pranë një qendre tregtare, janë djegur sot në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur në orën 18:20, në fund të rrugës “Tish Daija”.

Burime zyrtare nga policia e Tiranës bëjnë me dije se fillimisht ka marrë flakë mjeti tip “Benz”, me targë TR5188R, i parkuar, dhe pas tij është djegur edhe mjeti tip “Audi A3”, me targa AA 651 EE, në pronësi te firmës “T. L.”, i parkuar pranë tij.

Pavarësisht ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse, automjetet thuajse u dogjën plotësisht. Ndërkohë, në vendngjarje ndodhen ekspertë të policisë, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje./news24