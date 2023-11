‘Je frikacak, lider me 5 humbje’, Rama ‘kapet’ me komentuesin

Postimi i Ramës për propozimin për votimin dhe numërimin elektronik në zgjedhje nuk ka shpëtuar pa reagimin e komentuesve.

Komenteve të qytetarëve, Rama u ka kther disa përgjigje tipike të kryeministrit. Një qytetar i shkruan Ramës se është një "frikacak dhe është lider me 5 humbje". Ramën nuk e ka lënë indiferent ky koment dhe i ka dhënë një përgjigje.

Reagimet:

Komentuesi: O edi ti je nje frikacak qe nuk ke shok po ti beje votim elektronik pastaj do e shofesh fitoren tende se ti je nje lider me 5 humbje radhazi dhe leri fantazite se spine me uje

Rama: 5 humbje radhazi?! Kaq pak?! Numeroji me edhe me shume inat se me siguri do te dalin me shume

Komentuesi: Ne dy vende te ndryshme shkruani qe nuk është vendi ky për të dhënë shpjegime apo për të diskutuar për dy çeshtje të ndryshme. Na thoni z. Kryeministër. Ku është vëndi për të informuar popullin mbi këtë çështje.

Rama: Kam pasur parasysh detaje shume teknike qe nuk ndryshojne gje sidoqofte ne permbajtjen thelbesore te shpjegimit.