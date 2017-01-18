LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E godasin me jashtëqitje qeni në fytyrë, vazhdon hakmarrja ndaj njeriut më të urryer në botë

Lajmifundit / 18 Janar 2017, 13:48
Soft

Urrejtja ndaj shqiptarit Martin Shkreli shtohet cdo ditë e më shumë. Që pasi ngriti çmimin e një ilaçi kundër HIV Aids me 5.455%, dhe tashmë protestuesit duken se kanë marrë hak në një farë mënyre ndaj tij.

Gjatë kohës që biznesmeni shqiptar po merrte pjesë në një event, një person i nevrikosur i hodhi jashtëqitje qeni në fytyrë. 33-vjeçari shihet duke hequr pisllëkun nga fytyra përpara se të bënte një ikje të shpejtë nga vendi i ngjarjes.

Video e shkurtër që tregon të gjithë momentin u hodh në Tëitter nga një reporter i cili gjatë filmimit thotë: “Shumë mirë, e meritonte”.

Disa ditë më parë, Twitter pezulloi përkohësisht adresën e Shkrelit pasi kishte ngacmuar një gazetare duke i kërkuar me ngulm që ajo ta shoqëronte në inaugurimin e Trump si President i SHBA-së.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion