E godasin me jashtëqitje qeni në fytyrë, vazhdon hakmarrja ndaj njeriut më të urryer në botë
Urrejtja ndaj shqiptarit Martin Shkreli shtohet cdo ditë e më shumë. Që pasi ngriti çmimin e një ilaçi kundër HIV Aids me 5.455%, dhe tashmë protestuesit duken se kanë marrë hak në një farë mënyre ndaj tij.
Gjatë kohës që biznesmeni shqiptar po merrte pjesë në një event, një person i nevrikosur i hodhi jashtëqitje qeni në fytyrë. 33-vjeçari shihet duke hequr pisllëkun nga fytyra përpara se të bënte një ikje të shpejtë nga vendi i ngjarjes.
Video e shkurtër që tregon të gjithë momentin u hodh në Tëitter nga një reporter i cili gjatë filmimit thotë: “Shumë mirë, e meritonte”.
Disa ditë më parë, Twitter pezulloi përkohësisht adresën e Shkrelit pasi kishte ngacmuar një gazetare duke i kërkuar me ngulm që ajo ta shoqëronte në inaugurimin e Trump si President i SHBA-së.