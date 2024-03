Striptizëm me uniformën e policisë, ja dënimi për oficeren(Video)

Me uniformën e e policisë, oficerja ka nisur të bëj një kërcim seksi, duke e pësuar keq më pas. Një oficere ruse është pezulluar nga puna, pas publikimit të një videoje ku ajo shfaqet duke bërë striptizëm me uniformë policie. E identifikuar si Dinara, policija festonte nën ritmet e “My Girls” nga Marshall, vetëm me recipeta poshtë xhaketës së punës.

Sipas zëdhënësit të policisë, Maxim Rodionov, sjellja e oficeres shkatërron respektin për policinë.

Video është filmuar në qytetin perëndimor të Rusisë, Ufa.

http://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2017/01/12/136996429500860516/636x382_MP4_136996429500860516.mp4