Bleona i kërkon këngëtarit ta telefonojë, ja mesazhi që i habiti të gjithë

Kengetarja Bleona Qereti ka komentuar në një foto të këngëtarit me origjinë nga Shqipëria Albert Stanajt, ku i kërkon që ta telefonojë duke i thënë se numrin do t’ia dërgojë me mesazh në Instagram.

“Më telefono baby, numrin ta dërgoj në DM” i shkruan këngëtarja.

Nuk dihet se përse Bleona zgjodhi që t’i komentonte publikisht këngëtarit të ri, por mbete për t’u parë… Ndoshta mes tyre mund të ketë ndonjë bashkëpunim muzikor.