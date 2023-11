Lirimi i Lul Berishës, gjyqtarët e Durrësit shpërdoruan detyrën, hetimi vjen në Tiranë

Prokuroria e Durrësit ka shpallur moskompetencën per hetimin e lirimit nga burgu te Lulzim Berishes, i akuzuar si drejtues i Bandes se Durresit.

Prokuroria e qytetit bregdetar ia ka kaluar për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Tiranës, hetimin e nisur kryesisht për “lirimin me kusht” të të dënuarit Lulzim Berisha. Ky i fundit u lirua me kusht nga gjykata e Durresit ne daten 5 dhjetor 2016, kur kishte se paku edhe 5 vite e 9 muaj burg per te kryer.

Sipas prokurorise, nga veprimet e deritanishme hetimore, akuza e Durrësit ka krijuar dyshime të arsyeshme se lirimi i Berishës ka ardhur si rezultat i “shpërdorimit të detyrës” së disa gjyqtarëve të Durrësit, të cilët kanë shqyrtuar kërkesat për ulje dënimi të të dënuarit, në kohë të ndryshme, kryesisht gjatë dy viteve të fundit.

Prokuroria e Durrësit vlerëson se hetimi duhet të shtrihet edhe në vendimmarrjen e gjyqtarëve të Gjykatës së Durrësit. Për këtë arsye, duke pasur ndalim ligjor që të zhvillojë hetime mbi gjyqtarët e të njëjtit rreth, Prokuroria Durrës shpalli moskompetencën dhe i përcolli aktet e deritanishme për hetim të mëtejshëm në Prokurorinë e Tiranës.

