Guardiola: Nuk do jem kurrë president i Barçës, por...

Mediat e huaja prej ditësh shkruajnë se trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola do të bëhet president i Barcelonës.

Jo më larg se dje, Fabio Kapelo u shpreh se Guardiola, pas karrierës si trajner do të bëhet president i Barcelonës.

“Isha me fat që jam stërvitur nga Fabio Kapelo, dhe do doja t’i them atij se nuk do të bëhem asnjëherë president i Barcelonës. Por unë mendoj se këtë punë und ta bënte shumë mirë Zherard Pike,”, tha Guardiola.