Rama: Zgjedhjet vendore? Nuk diskutohet fitorja, mposhtim kundërshtarët edhe në 2017

Kryeministri Edi Rama deklaroi se në 21 qershor do të jenë zgjedhjet e para ku asnjë rrogëtar shteti nuk do të detyrohet të marrë pjesë me zor në mitingun. “Asnjë klasë gjimnazi nuk do trajtohet si kope delesh, asnjë shkollë në republikë nuk do të lërë asnjë sekondë mësimin për të mbushur sheshet e betejës elektorale. Ne në një aleancë të madhe me popullin shqiptar fituam betejën historike të 23 Qershorit që na dha mundësinë ti shërbejmë vendit”, u shpreh Rama.

Detyra jonë, është tha Rama, jo thjesht të fitojmë zgjedhjet por të rilindim komunitetin. “Zgjedhjet nuk janë beteja e rradhës me kundërshtarin që mundëm në 2013 dhe që do ta mundim sërish edhe tani, edhe në 2017. Zgjedhjet janë stacioni ynë i rilindjes. Nuk do kthejmë zgjedhjet vendore në betejën politike por të zgjerojmë shpresat, të zgjojmë njësitë vendore që po rilindin nga reforma e shtetndërtimit”, theksoi Rama.