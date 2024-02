Perplasja SHBA-Rusi, Putin: Presim Trumpin

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov këmbënguli që Moska t’i përgjigjej me të njëjtën monedhë sanksioneve të administratës amerikane, duke propozuar që për 35 diplomatët rusë të shpallur “persona non grata” në Amerikë, 35 përfaqësues të Shteteve të Bashkuara do të dëboheshin nga Rusia.

Vladimir Putin vendosi të mbajë tjetër qëndrim. Me argumentin se Moska nuk do të ndalojë në nivelin e diplomacisë së papërgjegjshme, ai e hodhi poshtë propozimin dhe deklaroi se do të punojë për ripërtëritjen e marrëdhënieve amerikano-ruse gjatë Presidencës së Donald Trumpit.“Nuk do të dëbojmë askënd”, u shpreh ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Masat e marra prej Obamës janë një dekret presidencial, të cilin Trumpi mund ta anulojë pas ardhjes në pushtet më 20 janar.