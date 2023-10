Policia ‘’shkatërron’’ atmosferën e festave, sekuestron 7 mijë fishekzjarre "bombë''

Uniformat blu gjatë natës së vitit të ri do të jenë pranë lokaleve dhe mjediseve publike ku do të festohet. "Policia ka marrë masa dhe informacion 100 % për objektet ku do të ketë festime. Për çdo rast, policia do të jetë aty dhe do të japë ndihmën më të shpejtë", ka thene Dimitraq Ziu, zv.drejtor i policisë Tiranë.

Por gjatë festimeve, do të ketë edhe kufizime të qarkullimit të mjeteve në disa rrugë.

“Në orën 22:00 do bllokohet hyrja në bllok dhe rrugën “Ismail Qemali”, ndërsa në orën 24:00 do të bllokohet lëvizja në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, thotë Ziu.

Për të shmangur incidentet, policia ka vijuar me kontrollet për fishekzjarret e rrezikshme.

“Janë bllokuar mbi 7 mijë copë lëndë piroteknike me fuqi shpërthyese tej normave të lejuara", bën të ditur z. Ziu.

Bëhet fjalë për fishekzjarre që kanë fuqi të lartë shpërthyese për shkak se në përbërjen e tyre kanë edhe përmbajtje dinamiti. Policia ka ngritur edhe më parë shqetësimin për fishekzjarre të tilla duke ndaluar shpërndarjen e tyre.