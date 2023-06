IFFHS: Messi “playmaker”-i më i mirë i vitit 2016

Nje tjetër çmim për Lionel Messin, këtë herë nga Instituti i Historisë dhe i Statistikave në Futboll. Futbollisti më i mirë i Barcelonës, është shpallur lojtari organizator më i mirë i 2016-ës, ndjeshëm i shkëputur nga ndjekësit më të afër.

Edhe sezonin e kaluar, ylli i Barcelonës e fitoi këtë cmim me 168 vota. 5 herë fituesi i “Topit të Artë” grumbulloi në total 172 pikë nga votat e e spcialistëve në 56 vende të botës në 5 kontinente.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I dyti në këtë klasifikim është renditur Andres Iniesta me 66 pikë, pra me më pak se gjysmën epikëve të Messit. Mungon emri i Cristiano Ronaldos, por Reali përfaqësohet denjësisht nga Toni Kross që është i treti me 45 pikë.

I katërti është Mesit Ozil, pas të cilit vjen Mahrez. 10-shja plotësohet nga Luka Modric, Kevin De Bruyne, Paul Pogba, Eden Hazard dhe Dimitri Payet.