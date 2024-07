DETAJET/ Ja si arriti të futej në Shqipëri "luftëtari i ISIS-it", i arrestuar dje

Një 30-vjecar, i cili rezulton i dënuar nga Gjykata e Kosovës për terrorizëm është arrestuar dje nga Antiterrori në pikën kufitare të Morinës.

Ai është Enos Begolli, 30-vjec, lindur e banues në Mitrovicë.

“Strukturat e Policisë së Shtetit në kuadër të masave të marra për garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe parandalimit të ngjarjeve kriminale, terroriste gjatë kryerjes së veprimeve operacionale me metoda speciale, bënë të mundur lokalizimin dhe kapjen e një personi në kërkim, shtetasit kosovar Enos Begolli, 30 vjeç, lindur dhe banues në Mitrovicë, Kosovë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim nga autoritetet kosovare për ‘Terrorizëm'”, njofton Policia e Kukësit.

Sipas Policisë, ky shtetas ka arritur të futet disa herë në mënyrë ilegale në territorin tonë. Mirëpo Antiterrori ka rënë në gjurmët e tij, pasi ka organizuar një operacion për kapjen e "mbështetësve të ISIS".

30-vjecari nga Kosova ka ardhur dhe ka kontaktuar disa persona, të cilët janë në survejim nga strukturat e Antiterrorit dhe më pas ai është mbajtur në mbikëqyrje gjatë gjithë qëndrimit të tij këtu.

Gjithashtu, gjatë verifikimit të identitetit të tij, ka rezultuar se ai ishte i dënuar në Kosovë për përfshirjen e tij si pjesëtar i ISIS-it.

“Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim nga autoritetet kosovare, pasi ka qenë i dënuar nga ky shtet me 4 vite burg, si i dyshuar se ka qenë luftëtar në Siri, si pjesëtar i ISIS-it. Pas kryerjes së procedurave ligjore nga ana jonë, ky shtetas iu dorë- zua strukturave të Policisë së Kosovës nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar të Morinës, Kukës”, vazhdon njoftimi i policisë.

Policia bën me dije se gjatë ditëve të festave janë shtuar masat kundër terrorizmit dhe janë kryer kontrolle në dogana, me qëllim kapjen e personave të lidhur me ISIS.

Pas sinjalizimeve për të mos e lejuar të kalojë në doganë, 30 vjecari është kapur nga strukturat e Antiterrorit, të cilat kanë qenë në ndjekje të tij.

30-vjecari do të vuajë dënimin e dhënë nga Gjykata e Kosovës.