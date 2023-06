Intervista/ Konflikti për aksidentin, nëna e 24-vjeçarit: Ishte vrasje e qëllimshme

Një aksident që vijon të prodhojë konflikt mes dy familjeve. Vjollca Buçka nëna e Albano Dardhës, i cili humbi jetën në një aksident të ndodhur më 1 tetor të këtij viti në rrugën Fier-Shegan-Kuçovë akuzoi nga studio e emisionit “Me zemër të hapur” në News24, shoferin e makinës që i mbijetoi aksidentit Marcelino Polisi për vrasje të qëllimshme të të birit.

Dy shokët, Marcelino Polisi, 22 vjeç dhe Albano Dardha, 24 vjeç pësuan një aksident të rëndë që rezultoi fatal për këtë të fundit. Vjollca Buçka akuzon Marcelinon se ka qenë duke ecur me shpejtësi. Për këtë Marcelino rrezikon disa vite burg, dhe për momentin ndodhet në burgun e Rrogozhinës.

Në studion e emisionit “Me zemër të hapur” ndodhet edhe babai i Marcelinos, Arben Polisi, i cili ka kërkuar riekspertim të aksidentit dhe provave pasi thotë se djali i tij nuk ka qenë fajtor por ka ndodhur një defekt teknik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Zonja Vjollca ju thoni që pas aksidentit fshihet një vrasje e qëllimtë. Përse duhet tabënte 22-vjeçari këtë vrasje të qëllimtë?

E para shokët e ngushtë të djalit tim janë ata që kam nxjerrë në foto. Marcelino i ardhur prej pak muajsh ne lagje. Por e kam respektuar shumë. E gjeja shpesh në shtëpi. Unë jam nënë e divorcuar dhe vetëm atë djalë kisha. Djali tha herës tjetër që kur ka patur 2 probleme zonja unë i jam përgjigjur.

Në datën 1 unë ika në punë dhe e lashë në gjumë. Djali kishte ikur në Tiranë për një motor. I thashë hëngre bukë, tha tani po shkoj. I thashë merre dhe Marion dhe hani. Pastaj mu ndërpre. Në atë vend që është vrarë djali im, edhe një që nuk mund të ngiste makinën nuk mund ta shpjegoj dot këtë. U bë aksidenti, djali që ka bërë aksidenti ka lajëmruar babain e vetë. Ka shkuar i ati, nuk e di si e ka marrë djalin. Makina ka bërë 3 hedhje të papara. Djali ka shkuar gati i vdekur në spital. Djali do ketë qenë i pavëmendshëm se po të ketë qenë i vëmendshëm. Kur është hedhur nga makina, djali ka dalë nga xhami. Djalin tim e nxora nga shtëpia e vëllait se nuk kisha nga ta nxirja. (qan)

E kanë prurë djalin aty, kur e kanë prurë djalin, vetëm një herë e kam parë zotërinë brenda. Mamanë e djalit e kam respektuar jashtë mase me gjithë atë hall që kisha. Zotëria nuk ka ardhur fare në shtëpinë time po merrej lart në spital me gjëra. Gjërat në këtë pikë i ka çuar zotëria jo unë. Djali nuk është vrarë fare dhe ka vetëm një shenjë të rripit. Djali nuk ka ikur i fashuar fare dhe nuk e ka keqtrajtuar policia. Babai merrej me fotografime.

Pretendimet e zoti Arben për bluzat e bardha dhe policinë ju e hidhni poshtë?

Po, po. Nuk janë të vërteta. Djali im kishte shumë shokë. Bënte shumë për shokët, ishte fukara por zemërmirë.

Aksidenti mund t’i kishte ndodhur edhe atij, por u sollën shumë keq. Unë nuk jam fare në konflikt me zotërinë, mua sa më iku djali, nuk më interesojnë fare të tjerat. Po të paktën të kishin ardhur t’i hidhnin një dorë dhe djalit tim.