Terroristi i Berlinit, ja si reagoi familja pasi mori lajmin e vrasjes

Pas publikimit të lajmit se atentatori i Berlinit ishte ekzekutuar, mediat ndërkombëtare kanë arritur që të fiksojnë familjarët e tij.

Me portretin e tij në duar, ata duken qartazi në dhembje për humbjen e njeriut të afërt, i cili të hënën dyshohet se iu mori jetën 12 personave dhe la të plagosur 48 të tjerë.

Një ditë më parë, ishin vetë familjarët e Anis Amirit që i bënë apel këtij të fundit të dorëzohej, por apeli i tyre rezultoi i padobishëm, sepse pak orë më vonë ai do të shkëmbente zjarr me dy punonjës të policisë italiane dhe si pasojë do të humbiste jetën.

