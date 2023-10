“Ka vdekur, i është hapur koka”, aksident i rëndë në autostradë Tiranë-Durrës

Një kalimtar është aksidentuar me vdekje ditën e sotme në autostradën Tiranë-Durrës.

Një dëshmitar që ka parë gjithcka me sytë e tij është shprehur se "viktima kishte rënë me fytyrë. Është hapur koka, gjaku rrëke. S’ka ambulancë e as polici. Ai ka vdekur”.

Lajmi u bë me dije nga policia e cila tha se rreth orës 13:00, në autostradën Durrës Tiranë, në afërsi të tregut Agro -Ushqimor, drejtuesi i automjetit toyota, shtetasi G. Xh., ka aksidentuar këmbësorin e seksit mashkull rreth 60 vjeç, i pa identifikuar, i cili ka gjetur vdekjen si pasojë e plagëve të marra.

"Grupi hetimor në vendin e ngjarjes po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit dhe identifikimin e viktimës. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar nga Shërbimet e Policisë për veprime të mëtejshme", bëri me dije policia.