Tenton të largohet nga spitali por përfundon në Policinë e Tiranës Emiliano Shullazi

Emiljano Shullazi është shoqëruar nga Policia drejt Drejtorisë së Policisë së Tiranës. Në orët e mesditës ai ka tentuar të largohej nga Spitali Qendror i Traumave ku ndodhej i shtruar që mbrëmjen e kaluar pas plagosjes me armë zjarri në atentat. Tentativa për largim është shoqëruar me ndërhyrjen e forcave policore të shumta në numër në oborrin e spitalit. Shullazi është shoqëruar në ambientet e Policisë së Tiranës dhe mësohet se do të vihet në akuzë për armëmbajtje pa leje.