Përfundon takimi Shqipëri-BE, Hahn: Reforma në drejtësi të jetë gjithëpërfshirëse

"Dëshiroj të konfirmoj atë që tha zoti kryeministër se kjo është vizita ime e parë në vendin tuaj në postin tim. Të gjitha takimet kanë qenë frymëzuese për të gjetur këndvështrime për këtë çështje. Dialogu do të thosha janë frytet e të ecurit përpara sepse pa dialog nuk mund të ecet përpara. në këtë këndvështrim jam i lumtur që kam parë dialog si nga opozita ashtu edhe nga mazhoranca dhe duket se të gjithë janë të angazhuar drejt procesit të integrimit. Unë besoj se kjo është një gjë e mirë dhe e mundur sot. Duke parë të gjitha diskutimet kanë qenë premtuese, dhe siç e tha kryeministri Rama duhet të ekzistojë ky lloj dialogu. Ne po flasim për një proces që do të thotë një përafrim i vendit me standardet e BE. prandaj është e rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë reformën në drejtësi. Ka nevojë për politika koherente dhe duhet të vazhdojë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shoqëruar dhe ndjekje penale dhe dënime dhe së fundmi për respektimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor dhe lëvizjes së personelit. Është e rëndësishme që të ketë më shumë asistencë evropiane në burimet njerëzore. Dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Nesër do të mblidhen ministrat e transportit dhe të energjisë së Ballkanit në Kosovë për kolektivitetin dhe vlerat që kanë. Ballkani perëndimor mund të quajmë ata tregje që po dalin në pah. Por ama edhe kushtet e biznesit duhet të jenë të tilla që t’i përshtaten investitorëve të huaj. pra kjo ka të bëjë me sundimin e ligjit. Dhe kjo lidhet me krijimin e vendeve të punës, që do të sillnin një nivel më të lartë begatie për vendin. Do të thosha që ne si BE jemi të vendosur për të mbështetur Shqipërinë që të ecë për para sa më shpejt të jetë e mundur, por çështja nuk është shpejtësia por cilësia. Të jeni të sigurt se ne kemi dëshirë që Shqipëria të bëhet anëtare e BE."- tha Johanes Hahn.