Sherri brutal në Vlorë, Edi Alikaj: Ja çfarë ndodhi atë ditë

Sherri që ndodhi disa ditë më parë në Bulevardin Vlorë-Skelë, në parkimin e makinave, ku u dhunua brutalisht shoferi, ky i fundit vjen me një rrëfim.

Sherri ka degraduar në dhunë fizike dhe në përdorimin e armëve të ftohta, konkretisht të një biçaku. Edi Alikaj ka thënë sot për “Jetaoshqef.al” të gjithë ngjarjen e asaj dite, si nisi ai sherr dhe si përfundoi i shtrirë i mbuluar nga gjaku.

“U konfliktova me punonjësit e shoqërisë sè parkimeve dhe persona te tjerë. Atë ditè kisha një takim. Parkova dhe shkova ne lokal ku me prisnin.

Gjate bisedës me telefonoi kunati e me tha qè duke kaluar kishte vene re makinën time te bllokuar. I them qe nuk kishte problem sepse nëse nuk ma zhbllokonin, do e zhbllokoja vet siç e kisha bèrè me parè. Mbas takimit shkova tek makina. Hoqa xhupin, e lash ne makine dhe mora një biçak tè vogël qè e përdorja pikërisht ne rast bllokimi. Prezent ishin 6 punjonès te shoqërisë. Katër djem e 2 vajza.

U lutem atyre ta zhbllokonin ose do e zhbllokoja vet me biçakun (duke ua treguar) siç ata e dinin. Me thanè qè këtë vendim e merrnin veç drejtuesit.

“Ju luta te komunikonin me drejtuesèt dhe vajza me syze flokëzezë i kontaktoi. Pritèm gati 10 minuta duke bere shaka dhe erdhi makina. Personi qe mu drejtua qëndronte ulur mbrapa shoferit dhe ishte vet i katërt. Ai me arrogance me pyeti se ç’doja?! I them qè makina ishte e imja dhe duhet te shkoja ne pune urgjentisht. Me thotë pago si te tjerët. I them se te tjerët ndoshta paguajnë sepse nuk e kane te qarte qe ju nuk mund ta bllokoni se ne kontrate nuk e keni as gjobën as bllokimin. I bej te ditur qe ne 27 Tetor isha ne mbledhjen e këshillit bashkiak ku u diskutua kjo kontrate me administratorin e shoqërisë dhe i bene te ditur qe po vepronte abuzivisht me bllokueset.