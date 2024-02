Erdogan i habit të gjithë: Jam rritur nga duart e një nëne shqiptare

Presidenti turk Erdogan ka habitur te gjithe gjate fjalimit te mbajtur bashke me homologun e tij nga Shqiperia Bujar Nishani, i cili ndodhet me vizite zyrtare ne Turqi.

Gjate fjales se tij, Erdogan tha se:

Ne lagjen ku une jetoja si femije kishim shume fqinje vellezer shqiptare, me ata luanim dhe me ta jemi rritur. Ne lagje e kishim nje halle shqiptare dhe mund te them qe ne duarte e saj jam rritur.

Deri tani ne shtetin tim asnje te keqe nuk kam degjuar nga vellezerit shqiptare, dhe shpresojme kjo miqesi do te vazhdoje gjithmone.