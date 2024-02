Vënia e zjarrit në makinën e Flor Mumajezit, në hetim konfliktet me 3 këngëtarë

Zjarrvënia e makinës së këngëtarit Flor Mumajezit dyshohet të jetë e qëllimshme, pas pamjeve filmike që kanë siguruar kamera e parkimit. Burimet e sipërpërmendura thanë më tej se, nga hetimet paraprake dyshohet se autori ka pasur dy bidonë me benzinë, dhe pasi ka spërkatur me to mjetin fuoristradë, ka dalë nga garazhi dhe është larguar nëpër rrugët e pallateve, në zonën e sheshit “Willson”.

Vetëm pak sekonda pasi autori mundi të largohej, shpërtheu në flakë jo vetëm makina e këngëtarit Mumajesi, e cila u dogj totalisht, por edhe tri mjete të tjera, të cilat ishin të parkuara shumë pranë fuoristradës.

Në vendin e ngjarjes shkuan forca të shumta policie si dhe shërbimet zjarrfikëse, të cilat shuan flakët dhe bënë të mundur evakuimin e banorëve për të mos u asfiksuar.

Pas ngjarjes, policia mori në pyetje edhe vetë këngëtarin, por Flori nuk ka dhënë ndonjë emër për sa u përket dyshimeve se kush mund ta ketë bërë këtë gjë.

Nga hetimet paraprake të policisë dyshohet se ngjarja në fjalë mund të ketë lidhje me profesionin e tij, por nuk përjashtohet edhe ajo e ndonjë konflikti të mundshëm që ai mund të ketë pasur me ndonjë person, edhe pse vetë këngëtari e ka mohuar këtë gjë.

Hetimet e policisë janë përqendruar në disa pista, duke nisur që nga konflikti i një viti më parë, që kantautori Flori Mumajesi pati me kantautorin Ernest Duka, i njohur me emrin e artit Stine, me të cilin pati edhe një përplasje fizike në 2015­n.

Një tjetër konflikt që po hetohet është ai vëllezërit Endri e Stefi Prifti, që Mumajesi pati pas “Këngës Magjike”.

Po kështu, po hetohet edhe nëse ka ndonjë lidhje mes tekstit të këngës së re “Nallane 2”, që Flori publikoi pak para ngjarjes, dhe autorit të zjarrvënies.

Ndërkaq, nga këqyrja e pamjeve filmike vihet re se personi që i vuri flakën makinës është një mashkull rreth të 30-tave, i veshur me xhinse dhe xhaketë të errët dhe me kapuç në kokë.

DYSHIMET

Një nga arsyet e zjarrit të qëllimshëm mund të jetë publikimi i këngës së tij të re “Nallane 2”, që mendohet se ia ka dedikuar një vajze me të cilën nuk është më në lidhje. Dyshimet e policisë bazohen mbi faktin se djegia e automjetit të Flori Mumajesit ndodhi pak orë pasi kënga-dedikim ishte publikuar. Madje, një fakt interesant që mësohet është ai se edhe klipi i këngës së re është xhiruar nga Mumajesi brenda të njëjtit automjet që u përfshi nga flakët e mëdha.