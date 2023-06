Vendimi/ Provim shteti, ja laborantët, fizioterapistët dhe mamitë që hyjnë

Publikohen nga Agjencia Kombëtare e Provimeve emrat e 337 mamive, teknikëve të laboratorit, teknikëve të imazherisë dhe fizioterapistëve të rinj që do t’i nënshtrohen provimit të shtetit në datat 20 dhe 21 dhjetor, sikurse parashikon kalendari i organizimit të provimit të shtetit për profesionet e mjekësisë.

Po ashtu, AKP-ja ka përcaktuar edhe orarin kur duhet të paraqitet secili prej tyre. Për nënprofesionin teknik laboratori provimi do të zhvillohet në datën 20 dhjetor, ndërsa kandidatët do të futen në testim në orën 11:30. Për nënprofesionet mami, imazheri dhe fizioterapi, provimi zhvillohet në datën 21 dhjetor, ndërsa oraret ndryshojnë sipas listës, që “Gazeta Shqiptare” e publikon sot të plotë.

Provimi zhvillohet në godinën e Agjencisë Kombëtare të Provimeve, me adresë: Rruga: “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë, ndërkohë që kandidatët duhet të paraqiten 30 minuta para orarit të caktuar. Ndërkaq, AKP-ja bën me dije se ditën e provimit ata duhet të jenë të pajisur me: letërnjoftimin origjinal për pjesëmarrje në provimin e shtetit, kopjen e kartës së identitetit ose pasaportës dhe faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit për llogari të AKP-së në një bankë të nivelit të dytë apo Postë.

Ndërkohë që, në rast ndryshimi të mbiemrit, kandidati duhet të paraqesë certifikatën përkatëse që vërteton këtë ndryshim. Po ashtu, AKP-ja bën me dije edhe rregulloren që duhet të kenë parasysh kandidatët gjatë provimit. Sipas saj, ndalohet marrja me vete dhe përdorimi i celularëve dhe mjeteve të tjera të komunikimit gjatë zhvillimit të provimit, pasi kjo vlerësohet si kriter skualifikimi. Po ashtu, ndalohet duhani dhe konsumimi i ushqimit në mjediset e provimit si dhe ndalohet komunikimi gjatë zhvillimit të tij.

AKP-ja kërkon nga kandidatët që të verifikojnë emrin, atësinë dhe mbiemrin, ndërsa në rast pasaktësie në të dhënat që ndodhen në faqen ëëë.akp.gov.al, duhet të kontaktojnë në adresën [email protected] si dhe të njoftojnë para se të hyjnë në provim. Profesionet e rregulluara, ku bëjnë pjesë dhe nënprofesionet e mësipërme, kanë të drejtë ta japin provimin e shtetit deri në 5 herë. Ndërkohë që, nëse ai nuk kalohet me sukses, ata nuk kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin. Sa i takon tarifës që duhet të paguajnë kandidatët fillestarë, ajo kap vlerën e 10.000 lekëve, ndërkohë që në çdo rast përsëritës ajo shtohet me 2.500 lekë. Kjo do të thotë se, kandidatët që futen për herë të pestë në provimin e shtetit duhet të paguajnë 20.000 lekë.