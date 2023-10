"Dita më e ftohtë e dhjetorit", ja parashikimi i motit për sot

Masat ajrore të qëndrueshme do të vijojnë në vendin tonë duke bërë që moti i kthjellët të jetë prezent por në zonat malore verilindore dhe juglindore do të shfaqen herë pas here vranësira kalimtare.

Po ashtu edhe orët e pasdites do të mbeten me të njëjtat kushte atmosferike duke bërë që kthjellimet dhe vranësirat të jenë dominuese.

Sipas “MeteoAlb”, temperaturat e ajrit nuk do të pësojnë ndryshime duke vijuar të jenë të ulëta.

Era do të fryjë mesatare si në tokë dhe në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi verilindor dhe për pasojë në det do të gjenerohen dallgë 2 balle.