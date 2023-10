Vlonjati fiksohet pas gazetareve sportive, sjellja e tij në mes të Italisë të lë pa fjalë

Gazetaret sportive në Shqipëri i kemi të pakta në numër, madje numërohen me gishta. Vilma Masha është njëra prej tyre, e cila prej vitesh punon tek “SuperSport”. Jo vetëm me sensualitetin e tyre, por edhe me mënyrën sesi e servirin informacionin sportiv tek publiku, ato kanë bërë për vete edhe djemtë. Njëri prej tyre është një vlonjat, i cili jeton në Itali.

Nga Ancona, ai ka sfiduar të ftohtin, ka marrë një tabelë dhe në të ka shkruajtur: “Vilma Masha të kam fiksim, Babalja Vlorë”. I pyetur se pse ka zgjedhur këtë gazetare dhe jo të tjerat, ai është shprehur se është i fiksuar keq pas saj.

Ndërsa në një tjetër tabelë ai i propozon gazetares Ila Bejleri që të martohet me të dhe pas këtij publikimi pret prej saj një përgjigje. Nuk e dimë nëse Ilda është në një lidhje, por mesa duket djali e ka seriozisht, njërën e ka fiksim, ndërsa tjetrën e do nuse për shtëpi.