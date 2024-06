Reality-show ku lejohen vrasjet dhe përdhunimet

Ky reality shou i ri ka nisur të transmetohet në Rusi, ku garuesit do të pajisen me thika dhe do të dërgohen në një terren të egër në Siberi për të luftuar me arinjm ujq dhe temperaturat e ulëta.

“The Sun” shkruan se do të jenë 30 garues nga vende të ndryshme të botës që do të luftojnë për çmimin e madhe prej 1.5 mln euro, ndërsa rregullat e lojës janë shumë brutale duke sjellë edhe reagim të shoqatave të ndryshme në botë.

Në këtë reality shou lejohen “rrahjet, vrasjet dhe përdhunimet”. Në shikim të parë programi nuk dallon shumë shou “The Hunger Games”, ku 30 garuesit gjysma e të cilëve janë femra, hidhen në një shkretëtirë, ku përveç kafshëve të egra, do t’iu duhet të luftojnë me temperaturat e ulëta -40 gradë por edhe me më të ulëta.

Garuesit do të jenë të armatosur edhe me armë zjarri, por kjo nuk është e vërtetë. Megjithatë, një rregull shokues thotë: “Të gjitha janë të lejuara, rrahjet, alkooli, vrasjet, përdhunimet, pirja e duhanit dhe çdo gjë tjetër”.

Ideator i këtij reality është rusi Yevgeny Pyatkovsky, i cili ka deklaruar se me këtë nuk synojnë të arrijnë asgjë, por që garuesit do të vendosin rregullat dhe do të nënshkruajnë dokumentet nëse janë pro pjesëmarrjes.

Producentët e këtij reality thonë se në këtë lojë do të aplikohet kodi penal rus, ku çdo konkurrent që thyen rregullat do të vuaj dënimin.