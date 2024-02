"Puthjet e nxehta me Olta Gixharin", ja cfarë mendon gruaja e Arben Derhemit

Roli i Xhenit është një prej roleve më sfiduese për aktoren Olta Gixhari në dramën “Opera për 3 grosh” që po luhet në Teatrin Kombëtar.

Skenat e nxehta me Arben Derhemin nuk janë komentuar pak në media e rrjetet sociale. Vetë aktorja e cilëson partnerin e saj në skenë si një prej aktorëve më komodë me të cilët ka punuar: “Beni është një partner i përgjegjshëm, me një botë emocionale të pasur…”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por nga ana tjetër, për Arben Derhemin ka një “problem”, bashkëshortja, shkruan “Class”. Ҫfarë mendon ajo për skenat e nxheta me Olta Gixharin?

I pyetur për këtë nga programi i pasdites “Rudina”, Arbeni përgjigjet: “Bashkëshortja ishte dje bashkë me vajzën time. Normalisht s’ka ҫ’thotë, është teatër detyra jonë skenike. Puthja është pjesë e detyrës skenike. Nëse ne nuk e ҫojmë detyrën skenike deri në fund, atëherë aktorët nuk flasin më me njëri-tjetrin”, thotë Derhemi.