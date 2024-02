Kosovë, i ftohti arrin deri në -16 gradë

Në Kosovë temperaturat minimale zbresin deri -16 gradë celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin në mes -5 e -2. Moti është pjesërisht i vranët dhe me diell, frynë erë nga veriu dhe veriperendimi me shpejtësi 1-4 m/s.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon se të dielen acari do dobësohet dhe se do të vinë reshjet e reja të dëborës, të cilat të herë pas hershme do të vazhdojnë deri diten e marte.

Të mërkuren do të mbajë mot me vranësira kalimtare dhe do të ketë ulje të ndjeshme të temperaturave, të cilat të enjëten do kenë pak ngritje të temperaturave maksimale.