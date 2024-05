Muri i sherreve!

Halit Krasniqi

Muri nuk është top për të lozur. Ai ndanë, ndalon dhe kufizon gjithnjë. Këtë kuptim ka pasur në çdo kohë dhe këtë akceptim do ta ketë gjithmonë. Këtë rol nuk do ta humbas asnjëherë.

Nëse tolerohet ndërtimi i murit buzë lumit Iber dhe nëse mbetët si i tillë apo edhe në ndonjë formë tjetër të zvogëluar e të dizajnuar, për së gjalli do të zvenitën deri në vdekje politike, personazhet në Prishtinë që lejuan ndërtimin e tij.

Gjithashtu edhe të atillët që u pajtuan për projektimin e tij. I njëjti fat do t'i gjejë edhe ata që u pajtuan për ngritjen e tij. Pas tyre nuk do të amnestohen as ata që do të duhej të urdhëronin rrënimin e tij. Ky mur pastaj do të sjell ndëshkime të pa mëshirshme të këtyre vdektarëve të gjallë.

Këto ndëshkime do të vijnë pa shmangshem si rrufeja nga ndërgjegje e kohës me pasoja të paparashikuara, për të cilat nuk do ketë

keqardhje. Këto atakime do të jenë të pa evitueshme pavarësisht pozitës zyrtare që mund të kenë. Ata që do të gjenden në flurudhën e ndëshkimit, madje nuk do të sjellin as mort. As dhimbje. As trisht. Përkundrazi! Do të ndërgjegjësojnë zyrtarët e

nivelit lokal dhe qendrorë, që në përfaqësimet e radhës, të jenë të pa kompromis.

As për përfitime politike, as si faturë për favore personale për akëcilin motiv. Para interesave të këtij vendi dhe të këtij populli, nuk guxojnë për asnjë moment të lejojnë mure e të ndërtojnë shkallë për t’i mësuar sytë në perceptim para ndarjes

definitive.

Ky mur do te shpalos e zhveshë shumë çka që është mbështjellë për shumë vite në skenën tonë politike e në udhëheqje të institucioneve tona para dhe pas shpalljes së pavarësisë. Ky mur do të na ndihmoj të pajtohemi doemos, me një analizë të

thelluar dhe të pa kundërshtueshme, nga një adresë kredibile, se në të gjitha subjektet politike parlamentare dhe jo parlamentare, me një përjashtim të vetëm, janë katapultuar origjina të kontigjenteve kolabiracioniste, duke u akomuduar deri në vendim marrje.

Me mision strategjik në role të caktuara e detyra utilitare dhe pragmatiste për kultivimin e raporteve armiqësore në mes veti e për obstruksione e koncesione në raport me misionin e funksionalizimit të institucioneve dhe shtrirjen e plotë të autoritetit kushtetues të Republikës së Kosovës në tërësinë territoriale.

Kush do vdekje ende, varre e kaos në këtë vend, le të toleroj mure ndarëse me çfarëdo dizajnimi, buzë Ibrit apo kudo në periferi brenda territorit të Kosovës!