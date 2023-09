Soni Malaj shokon: Ja loja e ‘’pistë’’ e Këngës Magjike

Festivali i Këngës Magjike ditën e sotme ka finale ku do të shpallet fituesi. Në mënyrë të papritur, vjen Soni Malaj me një akuzë të fortë. Me baladën e saj, e cila është shumë e vlerësuar, Soni ishte ndër të vetmet këngëtare që u paraqit me gjashtë balerina në skenë dhe një performancë të paharrueshme. E në fakt, këngëtarja e njohur shquhet për këto surpriza, të cilat vijnë gjithmonë dhuratë për fansat e saj. Megjithatë, pavarësisht pëlqyeshmërisë në publik dhe më shumë se 500 mijë klikimeve që ka rrëmbyer në “Youtube”, Soni ndjen se nuk është vlerësuar në mënyrën e duhur dhe ndaj saj, nën “rrogoz” po luhet një padrejtësi.

Soni, ke pasur një performancë magjike në skenën e festivalit “Kënga Magjike”, por ke një shqetësim në lidhje me këtë?

Po. Disa portale më kanë thënë që nuk shkruajnë dot për performancën time, sepse ua kanë ndaluar dhe u kanë thënë që duhet të shkruajnë vetëm për dy këngëtare.

Bëhet fjalë për Arilena Arën dhe Rozana Radin?

Po. Më kanë thënë që megjithëse kam qenë surpriza e këtij edicioni, nuk shkruajnë dot për mua, sepse ua kanë ndërprerë.

Kjo ka qenë kërkesë e organizatorëve të festivalit?

Nuk e di, sepse nuk ma thonë këtë gjë, por pashë edhe lajmet ku u anashkalova, thuhej vetëm që mora pjesë. Ma thanë edhe të tjerë dhe po shoh që po bëhet shumë lojë e pistë.

Arditi, apo dikush nga produksioni të kanë thënë gjë në lidhje me çështjen?

Jo, nuk më thonë se nga është dhënë urdhri, por nuk mendoj se ka ardhur nga produksioni dhe Arditi.

Po mendon se duan t’ia japin çmimin Rozana Radit?

Nuk e di, nuk di ç’të them, sepse u bë kohë që po e vija re një anashkalim, por nuk i kisha dhënë shumë rëndësi. Por tani ma konfirmuan, më thanë që është urdhëruar të mos shkruhet për mua dhe të mos favorizohem.