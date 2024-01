PDIU, Tahir Muhedini: Pas PS, do negociojmë edhe me PD

Deputeti i PDIU, Tahir Muhedini ka qenë shumë i rezervuar në deklaratat e tij në lidhje me qëndrimin e tij për koalcionin PS-PDIU.

Në një prononcim për mediat në ambientet e Kryesisë së Kuvendit, Muhedini tha se janë zhvilluar negociata me PS, por do të zhvillohne edhe negociata e PD.

I pyetur nga gazetarët në lidhje qëndrimin e tij nëse Idrizi do t’i bashkohej qeverisë Rama, Muhedini la të kuptojë se partia e tij nuk do të ndahet. Ai tha se qëllim i tyre është një, çështjen çame dhe se të 5 deputetët që janë në Parlament do të ulen në të njëjtin vend, qoftë majtas qoftë djathtas.

"Ne do të negociojmë edhe me PD, dhe pasi të negociojmë edhe me PD do të kemi të qartë gjithcka. Vendimi i PDIU është që ne të negociojmë me forcat kryesore.

Partia jonë ka një program shumë të qartë, është e vetmja forcë që ka një kauzë shumë të rëndësishme që nuk e ka asnjë forcë politike, zgjidhja e cështjes came. E themi haptas se forcat politike janë ato që e kanë në dorë dhe në do negociojmë si me PS, PD dhe LSI.

Kjo forcë politike është krijaur ti shërbehet njëkomuniteti që ka 1 shekull që i mohon idetë e njeriut dhe ky është komuniteti cam. Nga strukturat e shtetit ka 50 vjet që është përjashtuar komuniteti cam. Me demkoracinë po japim shembullin që dim të qeverisim. Ne kemi kapacitetet që ti shërbejmë vendit", u shpreh Muhedini.

Të 5 deputetët që jemi do të ulemi në një vend bashkë.